Alexandre de Moraes decidirá se inclui Bolsonaro no inquérito das fake news

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), deve decidir nos próximos dias se inclui o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no inquérito que investiga fake news e ataques a ministros da Corte. A reportagem é da jornalista Carolina Brígido, no portal UOL.

O pedido foi feito pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) na quinta-feira (29), depois que Bolsonaro disse que "o Supremo cometeu crime", porque permitiu que prefeitos e governadores proibissem as pessoas de saírem de casa.

De acordo com a reportagem, o presidente tem irritado os ministros do STF e do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com declarações polêmicas recorrentes. Na cúpula do Judiciário, a avaliação é de que ele ultrapassou os limites ontem com a acusação de que o STF cometeu crime.

PUBLICIDADE

A situação piorou ontem à noite, quando Bolsonaro voltou a dizer em uma live que a urna eletrônica é passível de fraude. Ele garantiu que apresentaria provas disso. Porém, na avaliação dos ministros, o presidente não cumpriu a promessa e se ateve a mostrar vídeos de pessoas contando que as urnas não funcionaram corretamente, mas sem a deriva comprovação.

Na mesma live, o presidente cavou um buraco ainda mais fundo entre o governo e o Judiciário quando levantou suspeita de que o presidente do TSE, Luís Roberto Barroso, era suspeito para conduzir as eleições de 2022.

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.