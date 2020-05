Alexandre de Moraes defende ação judicial rápida contra milícias bolsonaristas

"Estamos vivendo por algo muito mais importante, que não é escancarado, que é a ameaça presencial e virtual a jornalistas e suas família", disse o ministro do STF Alexandre de Moraes edit

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), defendeu nesta quarta-feira uma ação rápida do Judiciário para a responsabilização de milícias virtuais que visam, segundo ele, minar a liberdade de imprensa por meio de ataques e ameaças a jornalistas para intimidar e impedir a produção de notícias. Estas milícias virtuais, diz Moraes, deram um salto de atuação, deixando de promover apenas ataques a políticos e ao Congresso para intimidar a imprensa e o próprio Judiciário. A reportagem é do portal O Globo.

"Estamos vivendo um momento preocupante em relação à liberdade de imprensa, não por atos formais de censura. Estamos vivendo por algo muito mais importante, que não é escancarado, que é a ameaça presencial e virtual a jornalistas e suas famílias ", afirmou Moraes, que participou do seminário online Liberdade de Imprensa: Justiça e segurança dos jornalistas, promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji).

Moraes afirmou que ações contra a Justiça e a imprensa têm se repetido em governos populistas ao redor do mundo, que mantém as eleições, mas continuam vencendo os pleitos a partir da manipulação do Judiciário e da imprensa.

