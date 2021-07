Alexandre de Moraes reforça que ameaças de Bolsonaro contra eleições são crimes 'comum e de responsabilidade'

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes estará na presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) durante a eleição de 2022 edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que sucederá o ministro Luís Roberto Barroso na presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e que está no cargo durante a eleição de 2022, repudiou os ataques feitos por Jair Bolsonaro nesta sexta-feira (9) ao processo eleitoral brasileiro e ao colega de Corte.

No mesmo tom da nota à imprensa de Barroso, Moraes também destacou que atentados contra "a democracia e o Estado de Direito" caracterizam crimes "comum e de responsabilidade".

"Os brasileiros podem confiar nas Instituições, na certeza de que, soberanamente, escolherão seus dirigentes nas eleições de 2022, com liberdade e sigilo do voto. Não serão admitidos atos contra a Democracia e o Estado de Direito, por configurar crimes comum e de responsabilidade", escreveu o ministro.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.