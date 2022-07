Aliado de Marina pede renúncia de Ciro e Tebet

Um dos fundadores da Rede, o dirigente partidário Pedro Ivo, defendeu a renúncia dos pré-candidatos da terceira via para garantir a vitória de Lula no primeiro turno edit

Apoie o 247

ICL

Blog do Noblat, no Metrópoles - Um dos fundadores da Rede, o dirigente partidário Pedro Ivo, que atua na frente da esquerda representando o partido, fez em discurso uma proposta audaciosa.

Para tentar garantir a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro turno, Ivo defendeu, em evento com militância anteontem, a renúncia dos pré-candidatos Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB), em favor do petista.

“Deveriam desistir em nome da democracia e garantir a vitória de Lula no primeiro turno”, disse Pedro Ivo, no palanque.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE