Aliados abandonam Bolsonaro em estados onde ele é rejeitado

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Com desaprovação acima dos 50%, conforme pesquisas oficiais, Jair Bolsonaro enfrenta uma debandada de aliados em estados onde é rejeitado. Na Paraíba, o ex-prefeito de Campina Grande Romero Rodrigues (PSD) desistiu de concorrer ao governo estadual. Ele era o principal aliado de Bolsonaro no estado desde 2018.

No Piauí, o senador licenciado Ciro Nogueira (PP), atual ministro da Casa Civil, também deixou de lado a ideia de disputar o governo estadual. As informações foram publicadas pelo jornal Folha de S.Paulo.

Em estados do Nordeste, pré-candidatos com campo da centro-direita tentam se afastar de Bolsonaro para construir palanques mais amplos, caso de Ronaldo Caiado (DEM) em Goiás, ACM Neto (DEM) na Bahia e Miguel Coelho (DEM) em Pernambuco.

PUBLICIDADE

Em Goiás, Caiado tem sinalizado que não apoiará Bolsonaro. "Desde o ano passado que Caiado vem se afastando do presidente. Fez críticas e até o chamou de ignorante, adotando medidas na contramão do que o presidente pregava na pandemia", avalia o deputado federal bolsonarista Major Vitor Hugo (PSL).

Na Bahia, ACM Neto levou para perto de si o PL, que deve abrigar Bolsonaro, mas também se aproxima do PDT de Ciro Gomes.

PUBLICIDADE

Em Pernambuco, o prefeito de Petrolina, Miguel Coelho (DEM), filho do senador Fernando Bezerra Coelho (MDB), líder do governo Bolsonaro no Senado, tem se distanciado de Bolsonaro em suas articulações de pré-campanha a governador de Pernambuco.

No Rio Grande do Norte, membros do Republicanos duvidam da candidatura ao governo do deputado federal Benes Leocádio, aliado de Bolsonaro, e estão dando preferência à reeleição da governadora Fátima Bezerra (PT).

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: