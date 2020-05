Aliados de Bolsonaro comemoram ação da PF contra Witzel como “vingança”

Avaliação dentro do Planalto é que a operação da reforça a retórica de Jair Bolsonaro de que os governadores estão fazendo uso político da pandemia e causam “pânico” com o isolamento social, além de ser uma espécie de "troco" contra o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel edit

247 - A operação da Placebo, deflagrada nesta terça-feira (26) pela Polícia Federal e que teve como um dos alvos centrais o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, foi vista e comemorada por aliados e integrantes do governo Jair Bolsonaro como uma espécie de “troco” contra o rival político fluminense.

Segundo reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, a avaliação dentro do Planalto é que a operação da PF reforça a retórica de Bolsonaro de que os governadores estão fazendo uso político da pandemia e causam “pânico” com as medidas de isolamento social.

Logo no início da manhã desta terça-feira, com a operação ainda em andamento, Bolsonaro deu os “parabéns” à PF. “Parabéns para Polícia Federal”, disse. No dia anterior, a deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP), aliada de Bolsonaro, havia antecipado a realização das operações policiais contra prefeitos e governadores pela suspeita de desvio de recursos destinado ao enfrentamento da pandemia.

Na segunda-feira (25), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), também havia antecipado a operação contra Witzel. Ele publicou um vídeo de uma ação da PF em Fortaleza (CE) nas redes sociais com dizendo “acreditar que tenha muito mais operação para vir aí. O que acham?”. “Vai ter gente que vai descobrir hoje que hidroxicloroquina não é placebo. Placebo é oooooutra coisa Um outro filho de Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro”, postou o parlamentar após a operação ser deflagrada.

O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), também usou as redes sociais para atacar Witzel. “Isso não é nada perto do tsunami que pode chegar contra você. Pelo menos meia dúzia de secretarias vai ter problema”, escreveu.

