Aliados de Lula são favoritos ao Senado em 7 estados: Ricardo Coutinho, Camilo Santana e Wellington Dias são destaques do PT

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT à presidência, tem sete aliados favoritos a uma vaga no Senado, segundo levantamento feito pelo Globo com base nas últimas pesquisas de intenções de voto do Ipec.

O Nordeste concentra os nomes que lideram as disputas. Dos sete, seis estão na região, sendo três do PT e os outros quatro de partidos da coligação.

Estão à frente nas pesquisas os petistas Camilo Santana (CE), Ricardo Coutinho (PB) e Wellington Dias (PI), todos ex-governadores. Completam a lista, vindo de outros partidos, Otto Alencar (BA), Renan Filho (AL) e Flávio Dino (MA).

No Sudeste, é Márcio França, do PSB, em São Paulo, quem encabeça a disputa.

No Rio Grande do Sul, Olívio Dutra (PT) também tem grandes chances, embora enfrente uma disputa mais acirrada. Ele registra 28% das intenções de voto, em empate técnico com Ana Amélia, que tem 25%. Hamilton Mourão (Republicanos), aliado de Bolsonaro, não está tão atrás: 18%.

Jair Bolsonaro, por sua vez, tem quatro aliados liderando as pesquisas ao Senado.

Neste ano, será renovado um terço da Casa, o que equivale a 27 senadores. Atualmente, MDB (com 13 cadeiras) e PSD (11) são as maiores bancadas.

