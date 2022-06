Aliança com Lula fez bem a Alckmin, que vive momento inédito de popularidade

Apoie o 247

247 – A jornalista Mariana Carneiro, que edita a coluna política do jornal Estado de S. Paulo, registra que o ex-governador Geraldo Alckmin tem experimentado um momento inédito de popularidade, depois de sua aliança com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Amigos de Geraldo Alckmin dizem que uma parada no McDonald ‘s há alguns dias indica que ele chegou ao que chama de '3ª fase' da união com Lula. Após negação e revolta de seus eleitores, furiosos porque ele se aproximou do PT, Alckmin vive agora uma onda de popularidade com jovens lulistas, que o abordam para tirar selfies", escreve a colunista.

Dias atrás, Alckmin afirmou que “suará a camisa” e trabalhará “com todo o empenho” para que o ex-presidente volte à chefia da Nação. “Para salvar a democracia, o Brasil precisa da volta do presidente Lula. Para combater o desemprego, a carestia e a fome, o Brasil precisa da volta do presidente Lula. Para salvar a saúde, o Brasil precisa de Lula. Para salvar o meio ambiente, o Brasil precisa de Lula”, discursou Alckmin. "Chegou o tempo da esperança, chegou o tempo de Lula presidente”, destacou.

