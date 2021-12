Aliança entre Lula e Alckmin já está "sacramentada", garante Mônica Bergamo

Apoie o 247

247 - A aliança entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-governador Geraldo Alckmin, que deixou o PSDB nesta quarta-feira (15), para a formação de uma chapa única visando as eleições presidenciais em 2022 já está "sacramentada" e deverá ser oficializada apenas no próximo ano.

De acordo com a coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, a união entre eles já está acertada e só haveriam alterações caso aconteça uma mudança radical na conjuntura política.

A avaliação é que a oficialização da união neste momento possibilitaria uma reação mais forte por parte dos adversários e opositores. Já a dúvida teria o efeito contrário, de suspender os ataques mais fortes dos rivais.

Apesar disso, os sinais de aproximação devem continuar. No próximo domingo (19), por exemplo, eles participam do jantar do grupo Prerrogativas, que reúne advogados, juízes, promotores e defensores públicos”, destaca a colunista.

