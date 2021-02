Aliança pelo Brasil filia somente 13% do mínimo necessário de apoiadores

247 - O partido Aliança pelo Brasil, de Jair Bolsonaro, conseguiu filiar somente 13% (66.735 pessoas) do mínimo necessário para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovar a criação da legenda. A informação foi publicada pela coluna de Lauro Jardim, em O Globo.

Bolsonaro definiu que como prazo-limite o mês de março para a sigla sair do papel.

O TSE exige que 491.967 pessoas se filiem para aprovar a criação de uma legenda.

Há três semanas, Bolsonaro declarou que se o "Aliança pelo Brasil não decolar até março, busco outro partido".

Na sexta-feira (12), Bolsonaro teve uma reunião com integrantes do Conselho Político do Patriota e deve dar início ao processo de filiação.

