Alianças de Lula e Bolsonaro terão mais de R$ 1 bilhão cada uma do Fundo Eleitoral

Com PSB, PSOL e PC do B, Lula e aliados terão R$ 1,07 bilhão. Com PP e Republicanos, Bolsonaro atinge R$ 1 bilhão

247 – "As prováveis alianças que se formarão em torno das chapas de Lula (PT) e de Jair Bolsonaro (PL) vão contar com mais de R$ 1 bilhão de dinheiro público do Fundo Eleitoral cada uma, caso o valor chegue a R$ 5,7 bilhões, como autorizou o Congresso com a derrubada do veto. Com PSB, PSOL e PC do B, o ex-presidente e os candidatos dessas siglas terão R$ 1,07 bilhão e Bolsonaro e outros postulantes ao seu lado, com PP e Republicanos, R$ 1 bilhão", informa a coluna Painel .

"Se a candidatura de Sergio Moro (Podemos), por exemplo, tiver apenas sua legenda, o ex-juiz e os candidatos a outros cargos terão R$ 259,67 milhões. Caso consiga apoio da União Brasil, o ex-ministro de Bolsonaro será o recordista, com R$ 1,3 bilhão", aponta ainda a coluna.

