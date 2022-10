Alianças em torno de Lula pela democracia repercutem mais que apoios ‘reciclados’ de Bolsonaro

Apoie o 247

Rede Brasil Atual - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) soma apoios importantes para o segundo turno da eleição presidencial, em disputa no próximo dia 30. Diferentemente de Jair Bolsonaro (PL), o petista conseguiu parceria de rivais antigos e recentes em defesa da democracia. Já Bolsonaro coleciona aliados “reciclados” – ou seja, só recebeu confirmação de que já apoiava, mas alguns sem ênfase. Como resultado, a repercussão nas redes sociais das alianças em torno de Lula superam em mais de duas vezes as de Bolsonaro.

Lula aumentou ampliação das alianças em torno de uma frente democrática com a adesão de nomes como Simone Tebet (MDB), Ciro Gomes (PDT), Fernando Henrique Cardoso, José Serra e Aloysio Nunes, quadros históricos do PSDB. Também aderiram a Lula economistas como Armínio Fraga e Pérsio Arida. “A luta contra a ditadura contou com a coragem de muitos brasileiros (…) Neste segundo turno voto por uma história de luta pela democracia e inclusão social. Voto em Luiz Inácio Lula da Silva”, declarou FHC.

Já Bolsonaro segue sua campanha entre convertidos, como o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo). Apesar de Zema ter se descolado de Bolsonaro durante a campanha, inclusive pela alta rejeição do presidente em seu estado, é aliado do presidente e compactua com muitas de suas pautas. Ontem Bolsonaro também celebrou apoio do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que faz parte de seu partido.

Repercussão das alianças

O cientista de dados Pedro Barciela fez um gráfico para comparar a reação aos apoios dos presidenciáveis entre ontem e hoje nas redes sociais. “As declarações de apoio que Lula recebeu (Tebet, Ciro, FHC, Helder Barbalho e Pérsio Arida) já superam em mais de 2x as menções aos apoios reciclados por Jair Bolsonaro (Zema, Castro e Rodrigo Garcia) entre ontem e hoje no Twitter.” Confira:

