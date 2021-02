"Alimentar o antipetismo dentro da esquerda é fazer o jogo da direita", diz Joaquim de Carvalho

Colunista do 247, o jornalista Joaquim de Carvalho criticou os movimentos de setores da esquerda que condenam a decisão de Lula e Fernando Haddad de "colocar o bloco na rua" edit

247 - O jornalista e colunista do 247 Joaquim de Carvalho participou do programa Bom Dia 247 deste domingo (7) e criticou os movimentos de setores da esquerda que condenam a decisão do ex-presidente Lula e Fernando Haddad de "colocar o bloco na rua".

“Alimentar o antipetismo dentro da esquerda é fazer o jogo da direita”, disse o jornalista, que completou: “ É um jogo da elite”.

“Queiram o não, para além das disputas, o PT é um patrimônio da classe trabalhadora”, ressaltou.

