Alternativas à PEC ainda não estão na mesa, diz Mercadante

BRASÍLIA (Reuters) - Coordenador técnico da transição, o ex-ministro Aloizio Mercadante afirmou nesta sexta-feira que alternativas à PEC da Transição ainda não estariam na mesa e que teria havido avanços nas negociações sobre o texto final da proposta.

"As informações que temos são que evoluiu bastante. Eventuais alternativas não estão postas na mesa ainda", disse.

As dificuldades de articulação do governo eleito com o atual Congresso levaram alguns parlamentares a ressuscitarem a ideia de deixar de lado a PEC e optar por uma medida provisória para liberar créditos extraordinários, no caso de não se conseguir negociar o extra-teto para o programa Bolsa Família para mais de um ano.

Na quinta-feira, as dificuldades ficaram evidentes com cobranças públicas de parlamentares por mais engajamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ou, pelo menos, a nomeação de um ministro da Fazenda que possa validar acordos conversados no Congresso.

Essa foi a posição externada, por exemplo, pelo senador Jaques Wagner (PT-BA), na quinta-feira, e que deve ser levada a Lula numa reunião nesta sexta, em São Paulo.

