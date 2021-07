Altman: oposição de direita agora quer tirar Bolsonaro, e não Lula, do segundo turno

247 - O jornalista Breno Altman, em entrevista à TV 247, comparou a situação eleitoral do Brasil a um jogo de futebol. Para ele, agora que o “melhor jogador” do campo progressista, nomeadamente o ex-presidente Lula, voltou a campo, a população passou a acreditar que existe uma saída para a crise brasileira:

“Mudou o equilíbrio de forças do País e gerou um outro clima nas massas, no povo brasileiro, um clima de que temos uma saída. Voltamos a ter aqui o nosso melhor jogador, ele pôde voltar a campo, a gente agora pode ganhar o campeonato. O time estava mal das pernas, lutando para não cair no rebaixamento. Ninguém acreditava, a torcida já não estava indo no jogo, já estava naquela situação de xingar o técnico, uma calamidade. E, de repente, o melhor jogador do time sai da enfermaria e entra em campo. Aí a torcida fala, opa, nós não vamos ser rebaixados. Esse cara vai entrar em campo, vamos entrar em campo com ele, vamos para o estádio que a gente vai virar esse jogo, evitar o rebaixamento e ainda vamos ganhar o campeonato. Então, mudou o espírito das massas”.

O jornalista afirmou ainda que o “time” da oposição de direita atravessa uma crise, já que não possui uma estratégia definida. “E a oposição de direita caiu do cavalo. A situação da oposição de direita agora é que ela não tem mais esperanças de tirar o Lula do jogo. Ela já deu como certo que o Lula está no jogo. Ela quer tirar o Bolsonaro do jogo. Alguns querem tirar desgastando o Bolsonaro até as eleições presidenciais. Outros já começam a querer tirá-lo já, até mesmo apoiando um processo de impeachment para que o Bolsonaro não esteja no jogo, e possa imediatamente ser colocado um nome qualquer da oposição de direita que reorganize o bloco conservador sob sua direção. Então, este é o jogo. Agora, é um jogo complicado, porque o time da oposição de direita está mal das pernas, bem mal”, disse Altman.

