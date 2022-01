Altman: PT deve elaborar um programa mínimo antes de definir suas alianças

Jornalista saudou a mudança nas discussões em torno do PT, que passaram de um foco no possível vice de Lula para a revogação da reforma trabalhista. Assista edit

247 - O jornalista Breno Altman, em entrevista à TV 247, saudou a mudança na principal pauta que vem sendo debatida na mídia e na sociedade. Até a semana passada, discutia-se em excesso a possibilidade de uma chapa Lula-Alckmin. Agora, o tema central da revogação das reformas neoliberais pós-golpe veio à tona, cujo apoio, segundo ele, deve ser critério para a constituição de alianças.

“A Gleisi já havia sinalizado claramente: primeiro vamos discutir um programa, depois o vice, quando o tema Alckmin começou a vir à baila. Agora, tanto ela como Lula, aproveitando a reforma trabalhista na Espanha, disseram o que pensam sobre itens programáticos decisivos. Isso estabelece o parâmetro para as alianças”, disse.

“Para fazer alianças, é preciso saber o que possíveis aliados têm a dizer sobre reforma trabalhista. No caso concreto do Alckmin? Ele é contra ou a favor a revogação? E do teto de gastos? Porque se for para fazer uma aliança que nada muda, apenas afasta o Bolsonaro, qual o sentido dessa aliança?”, disse.

“Até brinquei num tuíte. A Gleisi e o Lula colocaram os bois na frente do carro, inverteram o ditado popular. Ou seja, primeiro vamos estabelecer um programa mínimo”, disse.

