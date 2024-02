Alvo da PF, Braga Netto resolve ameaçar o governo Lula

Apoie o 247

247 - Ex-ministro-chefe da Casa Civil de Jair Bolsonaro e flagrado pela Polícia Federal em golpismo explícito, o general Walter Braga Netto resolveu ameaçar o governo do presidente Lula, declarando que a relação do chefe de Estado com as Forças Armadas é 'péssima', segundo relatos publicados pelo jornalista Guilherme Amado, do portal Metrópoles.

Ele ainda acusou o comandante do Exército, general Tomás Paiva, de fazer 'teatro' em prol do presidente Lula. No entanto, Paiva em repetidas vezes assegurou que os militares envolvidos na tentativa de golpe de Estado serão responsabilizados.

Os próprios aliados de Braga Netto admitem, segundo a coluna, que o general está isolado e fala apenas para uma parcela minoritária das Forças Armadas. Ele também pode estar buscando vender um cenário de caos, indica Amado.

