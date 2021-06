Alvo de lawfare, Lula diz que não busca vingança, mas Justiça: "a missão ainda não está cumprida"

“A missão ainda não está cumprida. E só vai estar quando a verdade total for restabelecida e ficar escancarado quem mentiu durante tantos anos contra o PT e contra mim”, afirmou o ex-presidente Lula (PT) após ter sido inocentado em seus processos edit

247 - Vítima de perseguição política nos últimos anos, o ex-presidente Lula (PT) agradeceu seus advogados, a votação do Supremo Tribunal Federal (STF) que determinou a suspeição do ex-juiz Sergio Moro, da Lava Jato, e a “solidariedade do povo brasileiro”, por ter sido inocentado em seus processos.

Ele destacou, no entanto, que “a missão ainda não está cumprida. E só vai estar quando a verdade total for restabelecida e ficar escancarado quem mentiu durante tantos anos contra o PT e contra mim”.

“Mas sou um homem que aos 75 anos não busco vingança. Busco justiça. E a verdade vencerá”, continuou nas redes sociais, nesta quinta-feira, 24.

2 - A missão ainda não está cumprida. E só vai estar quando a verdade total for restabelecida e ficar escancarado quem mentiu durante tantos anos contra o PT e contra mim. Mas sou um homem que aos 75 anos não busco vingança. Busco justiça. E a verdade vencerá. — Lula (@LulaOficial) June 25, 2021

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes decidiu nesta quarta-feira, 24, estender a suspeição do ex-juiz Sergio Moro a todos os processos contra o ex-presidente Lula em que ele atuou.

O Supremo, em decisão na quarta-feira, 23, definiu a suspeição de Moro no processo do triplex do Guarujá. A nova determinação, de Gilmar, estende a suspeição para os processos relativos ao sítio de Atibaia e ao Instituto Lula.

Inscreva-se na TV 247, seja membro, e assista:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.