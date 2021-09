"Ambos os lados esticaram a corda", diz Marco Aurélio sobre 7 de setembro

Apoie o 247

Por Tácio Lorran, Metrópoles - Ao comentar as manifestações marcadas para esta terça-feira (7/9), o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello criticou o Inquérito das Fake News e assinalou que os dois lados, tanto o Judiciário quanto o Executivo, esticaram a corda.

“A corda foi muita esticada, e foi esticada de ambos os lados. Penso que o Judiciário também esticou a corda”, assinalou o ex-ministro, em conversa com o Metrópoles, na manhã desta segunda-feira (6/9).

Marco Aurélio voltou a chamar de “natimorto” o Inquérito das Fake News e ressaltou que o país não está “melhor” com as providências que estão sendo tomadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O magistrado foi o único a votar contra, em junho do ano passado, contra a validade do inquérito.

Leia a íntegra no Metrópoles.

