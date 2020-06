Ameaçado, Bolsonaro deve se jogar de vez nos braços do centrão

247 – Desmoralizado por ajudar a esconder Fabrício Queiroz e por facilitar a fuga de Abraham Weintraub (saiba mais aqui ), Jair Bolsonaro deve se atirar nos braços do centrão. "Na quinta-feira (18), mesmo dia em que o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) foi detido, o presidente promoveu um almoço com deputados e disse que pretende fazer reuniões frequentes com integrantes do Congresso", aponta reportagem da Folha de S. Paulo.

"Em outra frente, auxiliares palacianos dizem que o presidente sinalizou que novos indicados do centrão devem ser nomeados para cargos de segundo e terceiro escalões nos próximos dias, na tentativa de assegurar o apoio das siglas que compõem o grupo em um momento de fragilidade do governo", aponta ainda os jornalistas, que lembram que o apoio do centrão é volátil.

