Amigo de Michelle fez lives na Esplanada dos Ministérios durante invasão terrorista

No vídeo, o empresário aparece em frente do Congresso Nacional, entre os golpistas. Empresário é dono da doceria Maria Amélia Doces, responsável pelos bolos de aniversário do clã edit

Apoie o 247

ICL

247 - O empresário Ronaldo Gonçalves Dias, amigo da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, gravou vídeos durante a sua participação na invasão golpista do dia 8 de janeiro, em Brasília. As informações são do jornal O Globo.

Após o resultado das urnas, Ronaldo passou a questionar a legitimidade do processo eleitoral e chegou a gravar vídeos na porta do Quartel General do Exército da capital, nos quais pedia por uma intervenção militar. No dia 8, ele aparece na frente do Congresso Nacional, entre os golpistas, na Esplanada dos Ministérios.

Íntimos da família, Ronaldo e a esposa, Maria Amélia Campos Dias, são donos da doceria Maria Amélia Doces, que fez bolos de aniversário do clã, como o de Eduardo Bolsonaro em seu aniversário de 38 anos, em 2022. A doceria foi a responsável por reproduzir um bolo com o formato de uma arma calibre 38. A decoração ainda trazia munições e pentes de armas.

Ronaldo e Maria Amélia são amigos de Michelle Bolsonaro. Nas redes sociais, a mulher de Eduardo Bolsonaro, Heloísa, também já demonstrou, em diversas ocasiões, um carinho especial pela doceira.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:





O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.