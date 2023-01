Amoêdo diz ser necessário remover o bolsonarismo das esferas de poder

Segundo o ex-candidato à Presidência, eleger Marinho como presidente do Senado seria um "retrocesso" edit

247 - O ex-candidato à Presidência João Amoêdo disse estar clara a necessidade de remover o bolsonarismo das esferas de poder à luz da fuga de Jair Bolsonaro aos Estados Unidos, o 8/1 e o que chamou de "tragédia yanomami".

Amoêdo, que deixou o Novo em novembro passado e declarou voto em Lula, disse que "a oposição ao PT é vital". No entanto, observou que "o caminho certamente não é eleger um bolsonarista para a Presidência do Senado", em referência ao senador Rogério Marinho (PL-RN), que disputa contra Rodrigo Pacheco (PSD-MG) a presidência da Casa. A votação ocorrerá na quarta-feira (1º).

Bolsonaro está nos Estados Unidos enquanto o cerco se fecha sobre ele com a possibilidade de ser responsabilizado pelos crimes do 8/1 e a crise humanitária dos indígenas ianomâmis.

O ex-chefe do Executivo é alvo de um dos inquéritos que apuram os responsáveis pela invasão das sedes dos Três Poderes no 8/1. Seu governo também é investigado por órgãos federais pelo possível crime de genocídio de comunidades indígenas.

O avanço do garimpo ilegal no Norte do país, encorajado pela última administração, levou à poluição dos rios das regiões indígenas, prejudicando a dieta dos indígenas.

A fuga de Bolsonaro, o 8 de janeiro e a tragédia yanomami deixaram ainda mais clara a importância de tiramos o bolsonarismo do poder.



