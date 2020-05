Amorim: decisão de Trump contra brasileiros mostra fracasso da política de submissão de Bolsonaro

O ex-ministro das Relações Exteriores Celso Amorim avalia que o anúncio da proibição da entrada de estrangeiros nos Estados Unidos que estiveram no Brasil é "a demonstração cabal do total fracasso de uma política externa de absoluta submissão à Washington" edit

247 - O ex-ministro das Relações Exteriores Celso Amorim avalia que o anúncio da proibição da entrada de estrangeiros nos Estados Unidos que estiveram no Brasil é "a demonstração cabal do total fracasso de uma política externa de absoluta submissão à Washington". "Nenhuma recompensa. Nenhum toma lá, da dá. É só toma lá e não dá cá", disse o ex-chanceler. Seu relato foi publicado na coluna Radar.

O governo do presidente Donald Trump proibiu estrangeiros de viajar para os Estados Unidos se eles estiveram no Brasil nas últimas duas semanas. Por meio de um decreto, a Casa Branca informou que "a ação vai ajudar a garantir que estrangeiros que estiveram no Brasil não se tornem uma fonte adicional de infecções em nosso país".

Atualmente, o Brasil ocupa a segunda posição no ranking mundial de confirmações da Covid-19 (365 mil casos), atrás apenas dos EUA (1,6 milhão). São 22,7 mil mortes provocadas pela doença entre os brasileiros (sexto lugar no ranking global de óbitos por coronavírus. Entre os americanos o número de falecimento chega a 99,3 mil, o maior do mundo, segundo a plataforma Worldometers.

