Anderson Torres decide não comparecer à CPI dos Atos Antidemocráticos

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, decidiu não comparecer à CPI dos Atos Antidemocráticos na Câmara Legislativa local, após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinar que o depoimento somente ocorreria somente se houvesse a prévia concordância de Torres. A informação é da CNN Brasil.

Moraes atendeu ao pedido da defesa de Torres. Os advogados dizem que o ex-secretário tem disposição de esclarecer o caso, mas não há interesse no depoimento, já que ele foi ouvido pela Polícia Federal sobre o caso.

Torres está preso no âmbito da investigação sobre possível omissão durante invasão e depredação das sedes dos Três Poderes, em 8 de janeiro. O ex-secretário permanece nas instalações do Batalhão de Aviação Operacional, no 4º Batalhão de Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Seu depoimento à CPI estava marcado para quinta-feira (9), às 10h.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.