André Mendonça tenta ser recebido por Renan há dois meses: “Posso passar aí?”

Por Guilherme Amado, no portal Metrópoles- O ex-ministro da Justiça André Mendonça tem rebolado há quase dois meses para tentar ser recebido pelo senador Renan Calheiros, sem sucesso.

O esforço, que começou antes da indicação ao STF, já virou piada no Senado. Outro dia, um grupo de assessores do gabinete de Renan presenciou a cena que virou motivo de chacota em outros gabinetes.

A noite começava quando André Mendonça telefonou, perguntando se poderia “passar” no gabinete, na expectativa de conseguir um encaixe na agenda de Renan. A assessora que atendeu, já com pena, chegou a insistir com o senador, que pediu mais tempo para marcar.

A propósito, Renan já disse que vai receber André, mas avalia que precisa de um dia com agenda livre: sabe que a conversa vai ser longa. Enquanto isso, a orientação do senador aos assessores é para, quando André ligar, recomendar a que ele siga tentando. Uma hora a coisa acontece.

