Anielle Franco, irmã de Marielle, filia-se ao PT no Rio, ao lado de Lula

Filiação aconteceu durante encontro de Lula com lideranças das favelas, de movimentos sociais, comunidades e periferias no Rio Janeiro neste sábado

247 - A irmã da vereador Marielle Franco, Anielle Franco, filiou-se ao PT neste sábado (12) durante o encontro do ex-presidente Lula com lideranças populares no Rio de Janeiro .

Anielle usou as redes sociais para falar da emoção de filiar-se ao PT ao lado de Lula. Num tuite, Anielle celebrou o encontro e a filiação, com uma foto ao lado de Lula: "O pai tá on e eu também. @LulaOficial Só vamos!!!!!". Em outro, registrou sua emoção por estar com Benedira da Silva: "Não sei fingir costume perto de uma referência".

Participaram também do evento a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR), o deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ), a vereadora Tainá de Paula (PT, Rio) e outras lideranças políticas.

Vejas os tuítes de Anielle:

O pai tá on e eu também 💃🏽❤️⭐️@LulaOficial Só vamos!!!!! pic.twitter.com/UYpx28Fwfi June 12, 2021





Não sei fingir costume perto de uma referência ⭐️💃🏽❤️☺️ pic.twitter.com/WExJHkgWc4 — Anielle Franco (@aniellefranco) June 12, 2021

