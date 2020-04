Antagonista manda Moro se demitir

Veículo que é o porta-voz da Lava Jato e do morismo na mídia de extrema-direita afirma que o ministro da Justiça não tem mais alternativa, exceto a demissão edit

247 - Porta-voz da lava Jato e de Sergio Moro, o site Antagonista, vinculado ao mercado financeiro, foi definitivo na manhã desta sexta-feira: "Ou Sergio Moro se demite, ou Sergio Moro se demite. A autonomia da PF, depois do afastamento arbitrário de Mauricio Valeixo, com uma canetada imperial do presidente da República, foi para os ares".

O site Antagonista é um dos mais agressivos instrumentos da extrema-direita contra Lula e o PT e foi, ao longo de 2019 e no início de 2020, um bolsonarista radical. Mas começou a afastar-se de Bolsonaro progressivamente, especialmente depois dos conflitos entre ele e Moro.

Para o veículo, "mesmo que Sergio Moro conseguisse indicar o novo diretor-geral, o fato é que a submissão da PF às ordens de Jair Bolsonaro já ocorreu, com o propósito de proteger os amigos e de perseguir os inimigos".

O mesmo Antagonista, reverberando as versões que circulam na cúpula do Ministério da Justiça, afirma que o nome favorito de Bolsonaro para a PF seria Alexandre Ramagem: "Ele é ligado aos filhos do presidente e seu nome foi associado à Abin paralela que, segundo Gustavo Bebianno, Carlos Bolsonaro pretendia implantar".

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.