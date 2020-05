Antes de deixar governo, Moro negou a Lula acesso a documentos sobre cooperação ilegal da Lava Jato com EUA

247 - O advogado do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin, protesto neste sábado contra a recusa do Ministério da Justiça de entregar à defesa de Lula "informações sobre a cooperação de autoridades norte-americanas com a Lava Jato, que provamos ser ilegal". Em sua nota no Twitter, Zanin afirmou que " O Estado brasileiro deve tratar o assunto com transparência e sem intervenções indevidas".

O protesto de Zanin deveu-se á revelação do jornalista Wálter Nunes, da Folha de S.Paulo, de que quatro dias antes de Sergio Moro anunciar sua saída do Ministério da Justiça, a pasta negou à defesa de Lula acesso a documentos da colaboração internacional ilegal entre a Lava Jato e o governo dos EUA.

A decisão negativa foi assinada no dia 20 de abril por Vladmir Pereira Passos, secretário Nacional de Justiça. Passos era desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e foi indicado ao cargo por Moro.

A justificativa alegada pelo chefe da Secretaria Nacional de Justiça para negar o pedido dos defensores de Lula é que poderia haver necessidade de sigilo nos documentos solicitados.

Veja o tweet com o posisionamento do advogado de Lula:

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.