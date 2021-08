Antes de “Dia D”, PSol tem 51% de filiados favoráveis a apoiar Lula

Votação no final de semana escolherá os delegados responsáveis por definir o futuro do partido em 2022 edit

Guilherme Amado, no Metrópoles - O PSol concluirá neste final de semana a eleição dos delegados que determinarão em 26 de setembro se o partido apoiará a candidatura de Lula em 2022, se tentará lançar um candidato próprio ou se vai tomar essa decisão no ano que vem. No momento, o grupo que defende o apoio ao PT, liderado por Guilherme Boulos, soma 51,32% dos votos. Já os psolistas contrários à aliança, e que são encabeçados por Glauber Braga, receberam 47,85% dos votos. Alas independentes estão com 0,84%.

Restam filiados de pouco mais de 200 cidades para votar neste final de semana, entre elas Belém, Rio de Janeiro e Macapá. Os delegados terão de formalizar um posicionamento na convenção do PSol, em setembro. Mas, segundo integrantes da oposição ao lulismo, o grupo de Boulos terá de obter uma vitória esmagadora nas capitais e em outros redutos importantes para ampliar a diferença de votos a ponto de definir a situação.

Isso porque há outra convenção eleitoral prevista para ocorrer em 2022. Até lá, a esperança do grupo de oposição é que três correntes abandonem o grupo de Boulos caso Lula se lance candidato com o apoio de partidos de centro-direita e de direita.

Leia a reportagem completa no Metrópoles.

