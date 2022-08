Antipetista declarado, Merval Pereira reconhece: “a vitória do Lula é a melhor solução para a situação brasileira”

Apoie o 247

247 - O jornalista Merval Pereira admitiu, em um comentário na Rádio CBN, a vitória do ex-presidente Lula na eleição de 2022. O reconhecimento veio após Merval analisar a pesquisa Ipec divulgada na última terça-feira (15) que mostrava Lula com grande vantagem sobre Bolsonaro. Lula pontuou 44% das intenções de voto e Bolsonaro 32%.

“Bolsonaro não tem condições de reverter esse quadro. A vitória do Lula é a melhor solução para a situação brasileira”, admitiu Merval.

Reconhecidamente antipetista, o jornalista, no entanto, disse ser “difícil que Lula ganhe no primeiro turno. Ele vai ter de disputar o apoio de outras forças políticas no segundo”, finalizou.

