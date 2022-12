Anúncio de José Múcio para o Ministério da Defesa do governo Lula poderá ser feito nesta quinta-feira, diz mídia

Apoie o 247

247 - O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) José Múcio Monteiro poderá ser anunciado ainda nesta quinta-feira (8) como o responsável pelo Ministério da Defesa do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O nome de Múcio para chefiar a pasta está em alta desde o início da transição de governo.

“Lula havia afirmado que só anunciaria nomes de ministros após sua diplomação no Superior Tribunal Federal (STF), na próxima segunda-feira (12/12). Entretanto, o objetivo da nomeação é adiantar e melhorar a articulação entre Defesa, Congresso Nacional e Executivo, antes mesmo da posse”, diz o Metrópoles.

Na segunda-feira (5), Múcio participou de uma reunião que contou com a presença de Lula, do senador Jaques Wagner (PT-BA) e do ex-prefeito Fernando Haddad (PT), cotado para a Fazenda. Na conversa, em meio a outros assuntos relacionados à transição, foi discutida a escolha dos comandantes do Exército, Aeronáutica e Marinha.

