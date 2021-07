Ao defender Ciro Nogueira, Bolsonaro diz que só é culpado quem tem sentença transitada em julgado

247 – Jair Bolsonaro abandonou o populismo judicial que o elegeu, proclamou a inocência do ex-presidente Lula e defendeu o devido processo legal ao defender seu novo grande aliado, o senador Ciro Nogueira (PP-PI).À rádio Arapuan, da Paraíba, Bolsonaro afirmou que, se for afastar do seu convívio os parlamentares que são réus ou que têm inquéritos abertos, perderia quase metade do Parlamento, segundo reportagem do Estado de S. Paulo.

"Se (Ciro) for julgado e condenado, afasto do meu governo". Em seguida, disse que qualquer investigado só é culpado após a sentença ter transitado em julgado. "Eu sou réu no Supremo, sabia disso? Então, eu não deveria estar aqui", argumentou ele. “Tenho que governar com quem o povo mandou para cá.”

