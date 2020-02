Ao retornar ao Brasil, Lula diz estar "mais animado para lutar por um país e mundo melhor"

247 - Em sua página no Twitter, o ex-presidente Lula disse que sente muito animado, após o encontro com o Papa Francisco, no Vaticano, e que sua disposição de luta só aumentou.

"De volta ao Brasil, ainda mais animado para lutar e trabalhar por um país e mundo melhor, com mais inclusão social e respeito ao meio ambiente, depois de encontrar o Papa e reencontrar amigos em Roma", escreveu o ex-presidente.

Em entrevista coleitva que concedeu a veículos estrangeiros após ter se reunido com o Papa Francisco nesta quinta-feira (13), no Vaticano. Lula disse estar "muito satisfeito" com a conversa com o pontífice, que segundo ele foi focada na desigualdade social e na política ambiental.