“Ao se encontrar com FHC, Lula ajudou terceira via a aprofundar sua crise”, diz Altman

247 - O jornalista Breno Altman, em entrevista à TV 247, analisou as movimentações políticas do ex-presidente Lula, que vem se reunindo com diversos líderes da direita para articular apoio à sua campanha à presidência em 2022. Para ele, o almoço entre o petista e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso está longe de representar qualquer tipo de aliança.

Na avaliação de Altman, o encontro não deve também ser “superdimensionado”. “Porque uma declaração é uma declaração, uma aliança é uma aliança e uma frente é uma frente. Ou seja, Fernando Henrique deu uma declaração antes do almoço de que, havendo um segundo turno entre o Lula e o Bolsonaro, ele votaria no Lula. Isso não é uma aliança, isso é uma declaração”, explicou.

“Uma aliança é uma outra história. É quando forças pactuam uma ação comum e estabelecem termos para essa ação comum. Quando, unilateralmente, como o Fernando Henrique fez, ou uma liderança declara que vai votar num determinado candidato, isso não é uma aliança. Basta ver como funciona os segundos turnos em geral. Muitos candidatos declaram apoio a A ou B nas disputas de segundo turno sem nenhum tipo de aliança. Não estou falando de ser a favor ou contra ter aliança. Não estou fazendo um julgamento de mérito. Estou tentando estabelecer a dimensão do fato”, prosseguiu.

Breno ressalta que, apesar de o almoço ter uma dimensão limitada, Lula vem trabalhando para desmembrar a “terceira via”. “O que está acontecendo, ao menos nesse momento, é uma dissolução da terceira via. Eles não estão conseguindo ter uma candidatura. Eles não estão conseguindo ter um projeto comum. O que o Lula fez? Ele ajudou a terceira via a aprofundar a sua crise, porque ele botou o problema no colo da terceira via. Ele não trouxe o projeto para o seu colo, embora alguns analistas e alguns dirigentes gostam de complicar a vida do Lula, inventando uma dimensão para esse almoço que não teve. Eu vi artigos inacreditáveis, como se fosse o próprio pacto Ribbentrop-Molotov, uma coisa histórica, fantástica. Isso é uma alucinação, perdoe-me”, disse.

“As pessoas têm uma tese, então quando acontece um evento político que possa eventualmente reforçá-la, elas escrevem sobre esse encontro político linhas e mais linhas de pura especulação. Então, o que foi o almoço? Antes de tudo, foi um almoço. Isso dá a dimensão do fato”, completou o jornalista.

