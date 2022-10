Ao votar, Alexandre de Moraes apela por comparecimento do povo às urnas

De acordo com o presidente do TSE, tudo corre com absoluta tranquilidade edit

247 - O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, votou em São Paulo por volta de 9h deste domingo (2).

Em seguida, o ministro do Supremo se desloca a Brasília onde vai acompanhar a apuração.

De acordo com Moraes, tudo corre com absoluta tranquilidade. "Nós temos certeza que no final do dia teremos os resultados com tranquilidade e eu peço ao eleitor que compareça, vote e volte pra casa, vá almoçar e aproveite o domingo", disse após votar em SP.

