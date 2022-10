Ao votar, Bolsonaro insinua que eleições podem não ser limpas

"Que vença o melhor, se as eleições forem limpas, sem problema", afirmou edit

ICL

247 - Jair Bolsonaro votou na manhã deste domingo (2), em zona eleitoral dentro da Vila Militar. Ao chegar na seção, às 8h50, ele afirmou que "o que vale é o Datapovo".

O ocupante do Palácio do Planalto voltou a pôr em dúvida a lisura do pleito. "O que importa é o Datapovo, se forem eleições limpas, sem problema, que vença o melhor", disse.

A agenda oficial de Bolsonaro não foi divulgada, mas a expectativa é que , após votar, ele siga diretamente para o aeroporto do Campo dos Afonsos, também na área militar, e voe de volta para Brasília, onde acompanhará a apuração dos votos, informa O Globo.

Segundo as pesquisas eleitorais de sábado, a eleição poderá ser encerrada neste domingo, com o candidato Lula (PT) marcando 51% dos votos válidos, contra 37% de Bolsonaro, de acordo com o Ipec.

