Apenas três das treze viagens de Bolsonaro, durante a pandemia, foram relacionadas ao novo coronavírus

247 - “Em cinco meses de isolamento social no Brasil, apenas três das 13 viagens feitas por Jair Bolsonaro tinham alguma relação à Covid-19”, informou o jornalista Guilherme Amado em sua coluna no portal Época, nesta terça-feira (18).

“Todas foram nos meses iniciais da pandemia: em 11 de abril e 5 de junho, o presidente foi visitar as obras e inaugurar um hospital de campanha em Águas Lindas de Goiás. Em 30 de abril, visitou o Centro de Operação de Combate à Covid do Comando Militar do Sul, no Rio Grande do Sul”, informou o jornalista.

Amado também informou que, “desde meados de junho, o presidente intensificou as viagens pelo Brasil, mas nenhuma, desde então, foi para assuntos relacionados à doença”.

