Apoio do PSL a Moro ameaça formação do União Brasil e pode provocar debandada no DEM

Presidente do PSL, Luciano Bivar, pretende indicar o vice da chapa do ex-juiz suspeito Sergio Moro, o que coloca em risco acordos regionais do DEM

247 - O recém-formado União Brasil, fruto da junção entre o PSL e o DEM, ameaça rachar antes de ser formalizado. De acordo com a coluna da jornalista Malu Gaspar, de O Globo, o racha estaria sendo provocada pela insistência do PSL, comandado por Luciano Bivar, e apoiar a candidatura do ex-juiz Sergio Moro (podemos), considerado suspeito por parcialidade nos processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

De acordo com a reportagem, o acordo firmado entre Bivar e o presidente do DEM, ACM Neto, dá ao PSL o comando da nova agremiação, além do controle da diretoria financeira do União Brasil. . O PSL ficou com a presidência do União Brasil e também com a diretoria financeira, que administrará o fundo eleitoral destinado às legendas.

As negociações de Bivar com o Podemos visam a formação de uma chapa em que o União Brasil indicaria o vice. O assunto teria sido discutido entre as lideranças das duas legendas na semana passada, durante uma reunião em Brasília. Parlamentares e pré-candidatos do DEM, porém, preferem que os diretórios estaduais escolham se irão apoiar Moro, Jair Bolsonaro ou Lula, dependendo dos acordos locais e do desempenho deles nas pesquisas.

Ainda segundo a colunista, “outros planejam debandar para o PL de Bolsonaro ou para outras siglas para não ter que depender de Bivar, já que ACM Neto tem dito internamente que está focado na eleição ao governo da Bahia”.

