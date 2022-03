Após 51 anos de MDB, ex-presidente da Câmara deve se filiar ao PSB

Henrique Eduardo Alves se desentendeu com presidente do MDB no Rio Grande do Norte, que é seu parente edit

Metrópoles - Filiado ao MDB há 51 anos, o ex-presidente da Câmara dos Deputados Henrique Eduardo Alves (RN) deve deixar o partido e se filiar ao PSB até o final de março.

A saída se deve a desentendimentos com o presidente do MDB no Rio Grande do Norte, deputado federal Walter Alves. O parlamentar é filho do ex-senador Garibaldi Alves, primo de Henrique Alves.

“Esse MDB que se apequenou no Rio Grande do Norte não é a casa fraterna que eu construí. Não me querem no MDB”, afirmou o ex-presidente da Câmara à coluna.

