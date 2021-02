Após aceno de ACM Neto a Bolsonaro, Mandetta avalia deixar o DEM

247 - O ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta está buscando um novo partido aos recentes acenos do presidente nacional DEM, o prefeito de Salvador, ACM Neto, a Jair Bolsonaro. A informação foi publicada por Veja.

Mandetta pode sair candidato ao governo de Mato Grosso do Sul em 2022, uma disputa que também pode ter a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, do mesmo partido, que tenta evitar uma debandada de filiados. "Será um movimento isolado", afirmou uma importante liderança do partido.

O prefeito de Salvador chegou a dizer que poderia apoiar Bolsonaro na próxima eleição presidencial.

O deputado federal Rodrigo Maia (DEM-RJ) já havia anunciado a sua saída do DEM, após o seu bloco ser derrotado na eleição para a presidência da Câmara. O parlamentar apoiou Baleia Rossi (MDB-SP) contra o deputado Arthur Lira (PP-AL), que venceu o pleito e era apoiado por Bolsonaro.

O DEM ganhou a presidência do Senado, com Rodrigo Pacheco (MG), que também tinha o apoio do clã presidencial.

