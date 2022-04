Após aliança Lula-Alckmin, Gleisi cobra unidade em torno de Haddad em São Paulo

Apoie o 247

247 – A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann (PT-PR), cobrou do PSB unidade em torno da candidatura de Fernando Haddad, na disputa para o governo de São Paulo, destacando que ele lidera as pesquisas e é o candidato com mais chances para vencer as eleições estaduais. Confira e saiba mais:

Na reuniao de ontem com Alckmin e o PSB, demos passo decisivo para a união em torno de Lula. Agora é consolidar a unidade em Sao Paulo, em torno de Haddad que lidera as pesquisas e já reuniu apoios importantes de outros partidos — Gleisi Hoffmann (@gleisi) April 9, 2022

O ex-ministro e ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, lidera as intenções de voto para a disputa do Palácio dos Bandeirantes, aponta pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 7.

No cenário em que o ex-governador Márcio França concorre, Haddad tem 29%; França, 20%; o ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas, 10%; e o agora governador Rodrigo Garcia, 6%.

Abaixo, vêm o ex-prefeito de São José dos Campos Felício Ramuth e o deputado federal Vinicius Poit, ambos com 2%; o ex-ministro da Educação Abraham Weintraub e o metroviário Altino Junior têm 1% das intenções de voto.

Brancos, nulos ou nenhum somam expressivos 23%. 7% dizem não saber em quem vão votar.

No cenário em que Márcio França deixa a disputa, o petista segue na frente com 35% e a segunda colocação é dividida por Tarcísio de Freitas e Rodrigo Garcia, ambos com 11%.

Atrás deles vêm Felício (3%), Altino (2%), Poit (2%) e Weintraub (1%). Novamente, alto índice de brancos, nulos ou nenhum: 26%.

O instituto ouviu 1.806 moradores de 62 cidades paulistas nesta terça, 5, e quarta, 6. A margem de erro do levantamento, registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número SP-03189/2022, é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

