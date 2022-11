Após apelo de Valdemar Costa Neto, Bolsonaro diz que ainda não tem o que falar a apoiadores

Atual chefe do Executivo se nega a sair do isolamento e mutismo, tendo aparecido raríssimas vezes em público após a derrota nas eleições edit

247 - Mesmo após o apelo público do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, que afirmou nesta terça-feira (29) que "Bolsonaro precisa falar com o povo dele" a fim de "manter todos unidos” , o atual chefe do Executivo se nega a sair do isolamento e mutismo e rebateu alegando que ainda não tem o que falar a apoiadores, informa a CNN Brasil.

Bolsonaro, desde que foi derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições deste ano, apareceu em público raríssimas vezes. O PL tem esperança de que ele compareça ao jantar do partido marcado para esta noite com as bancadas atuais e os congressistas eleitos em um restaurante de Brasília.

Valdemar deseja que o atual chefe do Executivo reafirme “a postura de liderança e apoio a livre manifestação, inclusive, nas redes”, como forma de manter a mobilização do eleitorado mais radical, que vem realizando protestos em frente aos quartéis e promovendo bloqueios em rodovias desde o fim da eleição, no dia 30 de outubro. O partido aposta em Jair como líder de uma oposição de extrema direita a Lula nos próximos anos.

