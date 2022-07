Após apoiar narrativa golpista de Bolsonaro, Ministro da Defesa assina compromisso com Carta Democrática Interamericana

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira assinou, nesta quinta-feira (28), um documento que garante o compromisso com a Carta Democrática Interamericana, que prega que "os povos da América têm direito à democracia e seus governos têm a obrigação de promovê-la e defendê-la". A informação é do jornal O Globo.

Ao lado de Nogueira, outros 20 países do continente americano assinaram o documento, conhecido como "Declaração de Brasília", ao final da Conferência de Ministros de Defesa das América (CMDA).

O posicionamento do ministro da Defesa brasileiro se dá pouco mais de uma semana após ele participar de uma reunião golpista promovida por Jair Bolsonaro (PL) com embaixadores internacionais. Na ocasião, o chefe do Executivo espalhou mentiras sobre as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral brasileiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nogueira já havia contestado, em outras ocasiões, o Tribunal Superior Eleitoral sobre a segurança das urnas eletrônicas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.