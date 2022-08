Após assumir presidência, Moraes reforça segurança da sede do TSE

Apoie o 247

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), vem solicitando melhorias nos protocolos de segurança do prédio do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) desde que assumiu a presidência do órgão, no último dia 16 . A informação é da coluna do Guilherme Amado no portal Metrópoles .

Agora, os acessos do edifício possuem novos detectores de metais. Desta forma, tornou-se necessário passar por eles ao tentar acessar os elevadores a partir das garagens subterrâneas. O elevador privativo, que estava parado há anos, também foi reativado, dando acesso direto à presidência.

Além das medidas de segurança, a coluna aponta outros hábitos de Moraes que o diferenciam de seu antecessor, Edson Fachin. O novo presidente mantém a porta da presidência sempre fechada ou, quando muito, entreaberta - já Fachin sempre a deixava aberta. Além disso, Moraes também dispensa assessores e sua equipe de gabinete da maioria das reuniões que integra.

