Após caso Wajngarten, Bolsonaro pode ter que ser colocado em quarentena

Secretário de Comunicação voltou dos Estados Unidos, onde estava com Jair Bolsonaro, com suspeita de coronavírus. Se a presença do vírus for confirmada, o chefe do Planalto também precisará ser isolado edit

247 - Depois da suspeita de que o chefe da Secretaria Especial de Comunicação (Secom) do governo federal, Fabio Wajngarten, está com coronavírus, a probabilidade é que Jair Bolsonaro também tenha que fazer exames e possivelmente seja isolado, uma vez que os dois viajaram juntos para os Estados Unidos e usaram o mesmo avião.

Wajngarten realizou exames clínicos hoje no Hospital Israelita Albert Einstein e receberá os resultados nesta quinta-feira 12, informou a jornalista Monica Bergamo da Folha de S. Paulo. Durante a viagem de quatro dias, Bolsonaro se reuniu com empresários e jantou com o presidente, Donald Trump.

Os procedimentos de tratamento de pessoas infectadas por coronavírus variam de acordo com o avanço da doença. Se os sinais forem brandos, pode ficar em isolamento em casa, por exemplo. Caso esteja mais avançada, é preciso internação. As pessoas que tiverem contato com o paciente deve ser monitorado de perto.