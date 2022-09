Após crítica de Lula, Aras diz que 'PGR é sabotada por centenas de representações baseadas em notícias plantadas'

Procurador-geral da República foi criticado pelo ex-presidente Lula (PT) durante a semana por "não processar as coisas que precisa processar" edit

Apoie o 247

ICL

247 - O procurador-geral da República, Augusto Aras , publicou vídeo nesta sexta-feira (2) afirmando que seu trabalho e o da Procuradoria-Geral da República são alvos de 'sabotagem' por receber "centenas de representações baseadas meramente em notícias de jornais previamente plantadas."

"Esta procuradoria passou a ser literalmente sabotada — e eu digo, sabotada mesmo — com centenas e centenas de representações e notícias-crime baseadas meramente em notícias de jornais previamente plantadas", declarou Aras, em aspa recuperada pela Agência O Globo.

"Isso é uma sabotagem ao nosso trabalho porque cada representação que chega a esta instituição é levada a análise de um servidor que faz uma triagem acerca da idoneidade da autoria, do conteúdo, das provas. Ela é levada depois a um procurador da República e, depois, ao PGR", prosseguiu.

Aras, então, indicou que tal sabotagem seria o real motivo para que ele falhe em investigar as 'verdadeiras organizações criminosas' no país: "Tudo isso é perda de tempo, perda de dinheiro público. Tudo isso é parte de uma estratégia para que esse procurador não continue investigando as verdadeiras organizações criminosas que existem neste País"

O atual PGR é criticado por arquivar a maior parte das representações contra o atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL). Em entrevista concedida nesta terça-feira (30) à rádio Mais Brasil, de Manaus, o ex-presidente Lula (PT) afirmou que Aras 'não processa o que precisa ser processado ': "Agora, no Brasil, o que a gente vê? Você teve um tempo que tinha um procurador chamado engavetador e agora você tem um procurador que não processa as coisas que tem que processar --o resultado da CPI está paralisado", afirmou o presidenciável petista.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.