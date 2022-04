Após críticas internas à campanha de Lula, Gleisi diz que tomarão medidas que acharem necessárias 'para ajustar'

A presidente do PT fez referência à comunicação da pré-campanha de Lula. "Vamos tomar as medidas que acharmos necessárias tomar para ajustar, mas isso não é um problema relevante" edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), afirmou nesta terça-feira (19) que a direção do partido colocará em prática medidas necessárias para fazer os ajustes na área de comunicação da pré-campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

De acordo com o jornal O Globo, os vídeos preparados para a propaganda partidária, exibidos desde o mês passado, foram criticados em conversas internas. "Nós estamos discutindo a estrutura de comunicação, tanto do partido como da campanha. Vamos tomar as medidas que acharmos necessárias tomar para ajustar, mas isso não é um problema relevante", afirmou.

A reportagem também apontou que alguns membros do PT acharam alto demais o valor superior a R$ 40 milhões cobrado pelo marqueteiro Augusto Fonseca, escolhido para cuidar da campanha de Lula. "Estamos negociando", disse Gleisi. "Sempre vamos negociar um preço dentro das nossas condições e das regras, da legalidade. Obviamente, estamos nesse processo".

