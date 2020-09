Após decisão de Celso de Mello sobre depoimento, Bolsonaro se reúne com AGU para definir estratégia

O ministro do STF Celso de Mello determinou nesta sexta-feira que Jair Bolsonaro preste depoimento presencial no âmbito do inquérito que apura a suposta tentativa de interferência na Polícia Federal edit

247 - Após o ministro do STF Celso de Mello determinar nesta sexta-feira (11) que Jair Bolsonaro preste depoimento presencialmente no âmbito do inquérito que apura a suposta tentativa de interferência na Polícia Federal, Bolsonaro convocou, de acordo com a CNN Brasil, o ministro da Advocacia-Geral da União, José Levi Mello, para tratar da estratégia a partir de agora, como por exemplo definir se Bolsonaro irá recorrer da decisão ou não.

Celso de Mello disse à CNN, via WhatsApp, que cabe à PF decidir se a oitiva será realizada pessoalmente ou por videoconferência. "Penso que caberá à autoridade policial decidir essa questão!".

O decano da Suprema Corte ainda ressaltou que uma possível recusa de Bolsonaro de comparecer ao depoimento pode resultar em condução coercitiva, "como qualquer outro cidadão".

