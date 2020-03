Após divulgar tratamento questionado por especialistas, Bolsonaro diz que não fará demagogia

247 - Horas depois de ter publicado nas redes sociais um vídeo irresponsável em que trata a cloroquina como cura para a Covid-19, filmado por seus filhos, sendo que ainda não há conclusões científicas para o uso do medicamento no tratamento, de acordo com a Anvisa, Jair Bolsonaro voltou ao Twitter na noite deste sábado 21 para dizer que não fará demagogia.

“Também é meu dever impedir que o pânico tome conta do país, o que complicaria ainda mais a situação. É com este objetivo, de mostrar que superaremos este obstáculo, que tenho tratado a questão com coragem e tranquilidade. De forma alguma usarei do momento para fazer demagogia”, postou.

A mensagem foi uma de uma sequência de tuítes. Em outro, ele tenta minimizar comentários feitos por ele anteriormente minimizando a gravidade do problema, como quando chamou a repercussão de “histeria” ou a doença como “gripezinha”. “Reconheço a seriedade do momento”, disse agora, ressaltando que “o governo segue trabalhando intensamente e tomará todas as medidas possíveis” para conter a pandemia.

