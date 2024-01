Após enfurecer Bolsonaro por elogiar Lula, Valdemar volta atrás e ataca presidente

Cacique do PL agora tenta exaltar Bolsonaro e diminuir Lula, ao contrário do que disse recentemente edit

247 - O cacique do PL, Valdemar Costa Neto, resolveu agradar Jair Bolsonaro, do mesmo partido, após rasgar elogios ao presidente Lula, atitude que enfureceu o ex-ocupante do Palácio do Planalto.

“Me criticaram porque eu disse que o atual mandatário (Lula) era popular no passado, mas não chega aos pés do que o Bolsonaro representa”, disse Costa Neto, em vídeo publicado no X.

Valdemar enfureceu Bolsonaro após dizer recentemente que Lula 'é um camarada do povo', acrescentando que não é possível comparar Bolsonaro a Lula. Os elogios ampliaram a lista de atritos entre Valdemar e Bolsonaro e levaram o último a prever que o PL poderia 'implodir'.

